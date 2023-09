MUSICA – Tornano i Rolling Stones dopo 18 anni con un album in studio: Hockney Diamonds

Una notizia che delizia i fan del rock. I Rolling Stones stanno per annunciare l’uscita di Hockney Diamonds , il loro primo album in studio dopo A Bigger Bang, del 2005. In un video pubblicato sui social media della band, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood chiamano il conduttore Jimmy Fallon per una grande telefono rosso per incontrarlo sulla loro pagina Youtube questo mercoledì. Una manna per il re del talk show, privato dell’antenna a causa dello sciopero a Hollywood…

” Questo è un momento davvero globale che vogliamo condividere con i fan di tutto il mondo tramite YouTube “, ha affermato la band in un comunicato. Da qualche giorno i Rolling Stones avevano intrapreso una gustosa caccia al tesoro con i media. Alla fine di agosto, un misterioso annuncio era apparso sull’Hackney Gazette , un quotidiano del nord di Londra. ” Esperti nella riparazione del vetro di Hackney Diamonds. Apertura a settembre 2023 “, si legge.

Il testo di questo annuncio citava poi titoli emblematici della formazione come “Gimme Shelter” e “Satisfaction” e specificava che la compagnia era stata fondata nel 1962… come gli Stones. Hackney Diamonds sarà il loro primo album da quando il leggendario batterista Charlie Watts è morto nel 2021 all’età di 80 anni. Il disco potrebbe includere diversi titoli registrati prima della sua morte. Ma anche un pezzo con Paul McCartney dei Beatles, il primo della loro carriera.