Mostra del Cinema di Venezia. Successo per la presentazione dei cortometraggi realizzati dagli studenti veneti

Si è concluso ieri, con una grande presenza di pubblico (più di 150 persone) nello spazio della Regione del Veneto, l’appuntamento “Sguardi Giovani: Idee in movimento”, promosso dall’Assessorato all’Istruzione e dedicato al rapporto tra cinema, scuola e nuove generazioni.Nel corso del pomeriggio, studenti e docenti hanno presentato sette cortometraggi realizzati all’interno di progetti scolastici e associativi, testimonianza della forza educativa e formativa dell’audiovisivo. L’assessore Mantovan ha presenziato all’intera iniziativa, presentando ogni slot e dando la parola ai protagonisti.“Il cinema e l’audiovisivo – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Valeria Mantovan – sono una straordinaria palestra di crescita personale e collettiva: sviluppano creatività e competenze, stimolano la collaborazione e danno voce allo sguardo dei giovani, uno sguardo capace di sorprenderci e di farci vedere il presente e il futuro con occhi diversi”.La Regione del Veneto, attraverso il bando per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, investe ogni anno circa 400 mila euro a sostegno di progetti che introducono i ragazzi al linguaggio dell’immagine. Dal 2017 a oggi sono stati finanziati 68 progetti in ambito culturale, creativo e artistico, con un impegno complessivo di circa 7,6 milioni di euro e la partecipazione di oltre 6 mila studenti. Solo nell’ultima iniziativa, approvata nel maggio scorso, la Giunta ha stanziato 2 milioni di euro per la formazione nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo.Tra i lavori presentati oggi figurano progetti sostenuti direttamente dalla Regione – come La Radice Quadrata di meno 1 dell’IIS Jacopo da Montagnana e Le Fadighe dei Puvriti dell’IC Porto Viro – ma anche esperienze nazionali e indipendenti che hanno portato in sala cortometraggi capaci di affrontare temi universali: dalla bellezza alla memoria, dall’amore ai social, dall’identità alla resilienza.“Ringrazio dirigenti scolastici, insegnanti, associazioni, professionisti e naturalmente gli studenti protagonisti – ha concluso Mantovan – perché questi lavori ci dimostrano quanto la scuola, insieme alla comunità, possa diventare laboratorio di talenti e di cittadinanza attiva. Oggi abbiamo visto che il cinema non è solo arte, ma anche educazione, dialogo e partecipazione”.