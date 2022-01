MONTEVIALE E L’AZIENDA AGRICOLA DOVE I BAMBINI POSSONO PASSEGGIARE CON GLI ALPACA

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

A&Alpaca è l’azienda agricola, nonché fattoria didattica, di Monteviale dove le attività per i bambini, grazie alla passione di Giovanni Baruffato, coinvolgono gli alpaca, utilizzati sia per fare passeggiate, escursioni e visite, che per produrre formaggi. Servizio di Elisa Santucci.