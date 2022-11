MONTECCHIO – In giro per Alte con una pistola: tenta di derubare 5 persone

Sarebbero 5 le persone che, a Montecchio, si sono trovate davanti un malvivente che, impugnando la pistola ha tentato di derubarle. ‘Tentato’ poiché in tutti i casi il rapinatore, armato di pistola, non sarebbe riuscito a derubarle per il sangue freddo e la prontezza delle stesse.

La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Gli ultimi due casi sarebbero avvenuti fra viale Ceccato e via Volta. Un uomo che, in base ai racconti delle vittime, sarebbe alto circa 1 metro e 80, magro e con pelle chiara, con guanti e passamontagna, vestito di nero e con accento dell’Est Europa.

Lunedì sera una donna di 40 anni che stava portando fuori il cane se l’è trovato davanti nella pista ciclabile di viale Ceccato. Per farsi consegnare il telefono ha puntato la pistola contro la donna che ha trovato la forza di correre verso un conoscente che passeggiava poco lontano. Il malvivente si è quindi diretto verso i due per poi cambiare idea e dileguarsi verso via Mascagni. Arrivato in via Voltaha minacciato un’altra donna a spasso col cane. A questa avrebbe chiesto del denaro, sempre puntando l’arma contro la vittima che è riuscita a scappare quando è passata un’auto. L’uomo si è dileguato e in base alle testimonianze avrebbe esploso due colpi.

Altri due agguati sarebbero avvenuti poco dopo in piazza San Paolo. Vittime un ragazzo e un’anziana. Anche in questo caso la rapina non è andata a buon fine. Sempre secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza un episodio simile sarebbe avvenuto domenica sera in Piazza Carli a Montecchio. I carabinieri stanno conducendo indagini.