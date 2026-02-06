Monte Berico 600, domenica viale X Giugno chiuso per la messa con il cardinale Parolin

Monte Berico 600, domenica 8 febbraio viale X Giugno chiuso alla circolazione dalle 13.15 alle 17.30 per la messa di apertura con il cardinale Parolin

Il santuario si potrà raggiungere con bus navetta gratuiti o a piedi. Transito consentito ai possessori di CUDE che potranno parcheggiare nel piazzale della Vittoria

La grande attenzione che la comunità vicentina e non solo sta riservando all’’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita ha reso necessarie alcune modifiche alla viabilità di accesso al santuario per domenica 8 febbraio, giorno della celebrazione di apertura presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.

Il piano della mobilità è stato presentato questa mattina dagli assessori comunali Cristiano Spiller (mobilità) e Leone Zilio (grandi eventi) assieme al priore di Monte Berico Carlo Maria Rossato e a suor Naike Borgo in rappresentanza della Diocesi.

«Il nostro obiettivo – ha detto l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller – è favorire il migliore accesso possibile delle persone a questo evento. Prevedendo l’arrivo di migliaia di cittadini e pellegrini abbiamo pertanto privilegiato il trasporto pubblico, con l’introduzione di navette gratuite dalla stazione al santuario e la valorizzazione dei percorsi pedonali attraverso i quali i vicentini e i pellegrini hanno tradizionalmente raggiunto Monte Berico. Importante sarà che tutti coloro che decidono di partecipare alla celebrazione delle 15 si muovano per tempo, soprattutto se desiderano utilizzare le navette gratuite in partenza ogni 15 minuti dalla stazione fin dalle 12.30».

Chiusure stradali

Nel dettaglio, dalle 13.15 alle 17.30 di domenica 8 febbraio saranno chiusi al transito viale Dante e viale X Giugno, da viale del Risorgimento Nazionale a strada della Commenda, e via Boccaccio.

Circolazione consentita

In quella fascia oraria potranno circolare solo i residenti, i titolari del Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) per raggiungere il parcheggio di piazzale della Vittoria a loro riservato (fino ad esaurimento dei posti disponibili), i bus turistici per lasciare i pellegrini in prossimità del santuario, i taxi e ncc (noleggio con conducente) e i bus navetta di SVT.

Bus navetta

I bus navetta collegheranno la stazione ferroviaria con la basilica di Monte Berico.

Saranno gratuiti dalle 12.30 alle 17.30 con frequenza ogni 15 minuti.

Fino alle 12.30 e dalle 17.30 si potrà viaggiare con biglietto Svt (linea 18, frequenza ogni 30 minuti).

Percorsi pedonali

Il santuario di Monte Berico è facilmente raggiungibile dalla città attraverso la salita dei Portici di Monte Berico, quella delle Scalette e da via Tiepolo e via San Bastiano. È inoltre raggiungibile sempre a piedi lungo i Sentieri Urbani che attraversano il parco di Villa Bedin Aldighieri, via Mantovani, Valletta del Silenzio e il parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza.

«La celebrazione di domenica presieduta dal cardinale Pietro Parolin – ha premesso padre Carlo Maria Rossato – è il coronamento di un lungo e complesso cammino condiviso da tutti i promotori dell’Anno Giubilare. In questi giorni abbiamo registrato un interesse crescente rispetto all’evento che ha reso necessario introdurre nuove disposizioni perché la liturgia sia seguita nel modo migliore possibile da tutti coloro che lo desiderano».

«Dopo la decisione di allestire il maxischermo sul piazzale della Vittoria per chi non riuscirà ad entrare in chiesa – ha aggiunto l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, coordinatore della cabina di regia di “Monte Berico 600” – interveniamo con questo piano della mobilità della cui rapida messa a punto ringrazio gli uffici comunali, ricordando che i varchi saranno presidiati dagli alpini, in particolare quelli del Gruppo Monte Berico, con il coordinamento della polizia locale».

«All’interno del Santuario – ha specificato suor Naike Borgo – saranno ammesse 500 persone sedute e circa 150 in piedi. Altre 150 potranno trovare posto tra la Sala del Quadro e il chiostro. All’esterno, dove sarà allestito il maxi schermo, oltre ai 500 posti a sedere si potrà assistere alla messa in piedi».

Tutti gli eventi dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita sono pubblicizzati nel sito www.monteberico600.org e sui canali social su Facebook (Monte Berico 600) e Instagram (monteberico_600).