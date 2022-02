MONDO – Spiaggia invasa da alghe verdi tossiche in Francia (VIDEO)

Quanto succede sulla spiaggia di Hillion, nella baia di Saint-Brieuc, nella Côtes-d’Armor in Francia viene definito un disastro naturale. La spiaggia è chiusa al pubblico perché da luglio 2021 delle alghe infestano il luogo sono tossiche per l’uomo. “È pericoloso, devi scappare perché c’è il gas, l’idrogeno solforato. È tossico”, dichiara André Ollivro alle 13 su TF1.

E anche quando l’alga si ritira con la marea, lascia dietro di sé una melma tossica. “I bambini non devono giocare con questa sabbia, perché darà loro prurito, dermatiti, problemi respiratori” , precisa André Ollivro.

Gli abitanti, in prima linea, sono preoccupati: “Stiamo sacrificando la baia di Saint-Brieuc e sacrificando la popolazione perché va ben oltre il lato estetico. (…) Ci sono dei rischi sanitari” , commenta un residente del posto .

Per evitare future maree verdi, il sindaco di Hillion assicura di lavorare a monte con i potenziali responsabili. “Il colpevole è un’attività, a un certo punto, che ha chiesto agli agricoltori di smettere di praticare come facevano da centinaia di anni per passare alla coltivazione intensiva” , indica Mickaël Cosson. E l’assessore comunale aggiunge che occorre “accompagnare i contadini” . “E vorrei accompagnarli ancora di più” .

Le alghe di solito sorgono in primavera. La loro presenza è senza precedenti.