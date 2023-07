Meteo folle in Cina: mezzo Paese alluvionato e l’altra metà con caldo record

Fonte Video: TF1 (Francia)

Le immagini video mostrano una coppia salvata a stento dalla furia dell’acqua in una località della Cina centrale, colpita da una eccezionale ondata di maltempo in questi giorni.

Nella Cina centrale, torrenti di acqua marrone infuriano e sono abbastanza potenti da distruggere interi edifici. In montagna come in città, gli abitanti vengono salvati dall’acqua dai soccorritori che hanno l’acqua quasi alle spalle. I danni si moltiplicano. L’acqua lava via infrastrutture, strade, ponti e case. Migliaia di persone hanno dovuto essere trasferite, anche se finora non vi è alcun decesso.

Nel frattempo, il caldo sta schiacciando la parte settentrionale del Paese. Pechino e le regioni limitrofe hanno registrato negli ultimi giorni temperature vicine ai 40°C o anche superiori. La colonnina di mercurio ha raggiunto i 41,1°C nella capitale cinese alla fine di giugno, il giorno più caldo del mese da quando sono iniziate le registrazioni meteorologiche nel 1961.