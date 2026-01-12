Mentana: «Agli ultimi strenui sostenitori italiani del regime venezuelano l’arduo compito di spiegare perché Trentini era in cella senza processo»



Il caso di Alberto Trentini, l’italiano detenuto per mesi nelle carceri venezuelane senza accuse né processo, torna al centro del dibattito dopo un duro intervento di Enrico Mentana sui social. Il direttore del TgLa7 ha commentato la notizia della liberazione del cooperante collegandola direttamente al crollo del regime di Nicolás Maduro, catturato dopo l’operazione militare statunitense che ha messo fine al suo potere.

Nel suo post Mentana ha scritto:

«Una cosa è certa: senza la caduta di Maduro non ci sarebbe stata la liberazione di Alberto Trentini. Agli ultimi strenui sostenitori italiani del regime venezuelano l’arduo compito di spiegare perché Trentini e gli altri erano in cella senza accusa o processo».

Parole che chiamano in causa non solo il regime venezuelano, guidato dal narcotrafficante sanguinario Nicolàs Maduro, ma anche chi in Italia era sceso in piazza per protestare contro l’operazione. La liberazione di Trentini è arrivata infatti dopo la cattura di Maduro, indicato dalle autorità statunitensi come dittatore sanguinario e narcotrafficante, e ha riguardato anche altri detenuti politici e stranieri imprigionati senza garanzie giudiziarie.

Nei giorni successivi all’attacco americano che ha portato all’arresto di Maduro, diverse piazze italiane si erano mobilitate. A scendere in strada erano stati soprattutto gruppi della sinistra radicale, movimenti anti-imperialisti e organizzazioni filochaviste, che avevano protestato contro l’intervento degli Stati Uniti parlando di “aggressione” al Venezuela. Manifestazioni si sono svolte in città come Roma e Milano, con slogan in difesa del regime di Caracas e contro Washington.

Oggi, alla luce delle liberazioni e delle rivelazioni sulle condizioni dei detenuti, quelle posizioni tornano sotto accusa. Il caso Trentini diventa così non solo una vicenda umanitaria a lieto fine, ma anche un simbolo politico: secondo Mentana e molti altri, senza il crollo del potere di Maduro, quegli italiani sarebbero ancora rinchiusi in celle senza diritti, invisibili al mondo.