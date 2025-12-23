ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
23 Dicembre 2025 - 17.50

Maxi sequestro di droga a Quinto Vicentino: 33enne arrestato con 159 piante di cannabis

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Thiene hanno arrestato in flagranza un 33enne residente a Quinto Vicentino per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, condotta il 22 dicembre 2025 con il supporto della Stazione di Sandrigo, rientra in un’indagine sullo spaccio nel territorio dell’alto vicentino.

Durante la perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità Giudiziaria, i militari hanno sequestrato 159 piantine di cannabis coltivate in serre rudimentali con lampade e ventilatori, 176 grammi di marijuana essiccata e pronta per la vendita, oltre a 18,6 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione conferma l’attenzione dei Carabinieri al contrasto dello spaccio nella zona.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Maxi sequestro di droga a Quinto Vicentino: 33enne arrestato con 159 piante di cannabis | TViWeb Maxi sequestro di droga a Quinto Vicentino: 33enne arrestato con 159 piante di cannabis | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy