Maxi sequestro di droga a Quinto Vicentino: 33enne arrestato con 159 piante di cannabis

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Thiene hanno arrestato in flagranza un 33enne residente a Quinto Vicentino per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, condotta il 22 dicembre 2025 con il supporto della Stazione di Sandrigo, rientra in un’indagine sullo spaccio nel territorio dell’alto vicentino.

Durante la perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità Giudiziaria, i militari hanno sequestrato 159 piantine di cannabis coltivate in serre rudimentali con lampade e ventilatori, 176 grammi di marijuana essiccata e pronta per la vendita, oltre a 18,6 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione conferma l’attenzione dei Carabinieri al contrasto dello spaccio nella zona.