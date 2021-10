Maxi-incidente a Cogollo: sei feriti

Nel pomeriggio di domenica, alle 17, a Cogollo del Cengio, un incidente stradale ha coinvolto tre macchine causando sei feriti.

La dinamica dell’incidente. una Mercedes, mentre percorreva la sp 350 in direzione Piovene, per cause ancora da accertare ha invaso la corsia opposta, andando a colpire una Citroen C3 e poi una Porsche, entrambe provenienti dall’opposto senso di marcia. I tre conducenti, il passeggero della Citroen e i due della Mercedes sono tutti stati portati all’ospedale di Santorso in codice giallo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. I rilievi sono stati eseguiti da tre pattuglie della polizia locale.