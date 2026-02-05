Malo – Paura in zona industriale, furgone a fuoco (video)

Un autocarro adibito al trasporto merci è andato a fuoco intorno alle 14.30 di oggi in via Leonardo da Vinci, nel comune di Malo. Le fiamme hanno interessato la cabina di guida e parte del cassone di carico, causando danni ingenti al mezzo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Schio, che ha spento l’incendio con liquido schiumogeno e messo in sicurezza il veicolo. Le operazioni si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.

I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno attualmente accertando le cause dell’incendio, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi di competenza.

Fortunatamente non si segnalano feriti, e l’area è stata messa in sicurezza prima della riapertura al traffico. (Video di P. V.)