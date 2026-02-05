ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
5 Febbraio 2026 - 15.07

Malo – Paura in zona industriale, furgone a fuoco (video)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un autocarro adibito al trasporto merci è andato a fuoco intorno alle 14.30 di oggi in via Leonardo da Vinci, nel comune di Malo. Le fiamme hanno interessato la cabina di guida e parte del cassone di carico, causando danni ingenti al mezzo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Schio, che ha spento l’incendio con liquido schiumogeno e messo in sicurezza il veicolo. Le operazioni si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.

I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno attualmente accertando le cause dell’incendio, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi di competenza.

Fortunatamente non si segnalano feriti, e l’area è stata messa in sicurezza prima della riapertura al traffico. (Video di P. V.)

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Malo - Paura in zona industriale, furgone a fuoco (video) | TViWeb Malo - Paura in zona industriale, furgone a fuoco (video) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy