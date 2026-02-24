MALATTIE RARE, DUEVILLE ACCENDE I RIFLETTORI L’ISTITUTO BASCHIROTTO: INCONTRO PER RENDERE VISIBILE CIÒ CHE È INVISIBILE

Accendere i riflettori su patologie poco conosciute ma tutt’altro che marginali: è questo l’obiettivo dell’incontro “Malattie rare, invisibili ma non per pochi”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Dueville e in programma giovedì 26 febbraio in municipio, in collaborazione con l’Istituto Malattie Rare Mauro Baschirotto, realtà che da decenni si occupa di diagnosi, ricerca e cura delle malattie rare (sotto, la locandina dell’evento).

L’appuntamento punta a sensibilizzare l’opinione pubblica su patologie che si vedono raramente, ma che colpiscono molte più persone di quanto si pensi, cambiando profondamente la vita di chi ne è affetto e delle loro famiglie. Rendere visibile ciò che oggi resta invisibile significa garantire attenzione, diritti e cure per tutti, incentivando al tempo stesso una ricerca che può e deve fare ancora moltissimo.