5 Dicembre 2025 - 12.25

MAGIA E FESTA A NOVENTA VICENTINA: VIA ALLE CELEBRAZIONI NATALIZIE

Elisa Santucci
A Noventa Vicentina tornano le iniziative natalizie con un programma ricco di eventi che accompagneranno il paese fino a gennaio. Al centro delle celebrazioni l’albero di Natale donato dal Comune di Folgaria, proveniente da abbattimenti programmati, che sarà protagonista della tradizionale accensione.

Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 16.30, di fronte a Villa Barbarigo, si terrà la cerimonia di accensione dell’albero, un momento atteso che segna l’avvio ufficiale delle festività. L’evento sarà arricchito dal Presepio Viaggiante, dalla presenza dei Babbi Natale sulle moto Goldwing e dall’inaugurazione del Villaggio di Natale allestito dalla Pro Loco nella Sala Mostre di Villa Barbarigo.

Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa: Pro Loco, Comitato Genitori A. Fogazzaro, Comitato Scuola dell’Infanzia Vita Gioiosa, Comitato Genitori Asilo Nido Comunale Do Re Mi, Confcommercio e Confartigianato di Noventa Vicentina.

L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa per dare insieme il via alla magia del Natale.

