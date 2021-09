Made in Italy: Deloitte, Veneto pronto per la ripartenza

Sono otto le aziende venete che si aggiudicano il riconoscimento di Deloitte, “Best Managed Companies”, rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. “E’ un ottimo risultato per le imprese del Veneto – commentano il responsabile di Deloitte Private, Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte e responsabile del Bmc -.

Due di queste, FiloBlu e Tapì, sono riuscite a ottenere il titolo di azienda ‘Gold’, ovvero vincitrice di tutte le edizioni del premio”. Si tratta di “un risultato che ci fa sperare in una piena e rapida ripresa di tutto il Veneto, regione che storicamente fa da traino a tutta l’economia del Paese e si distingue per la sua forza imprenditoriale”.

Alpac, Essetre, FiloBlu, Gibu -The Sun Factory, Massimo Zanetti Beverage Group, Pietro Fiorentini, San Marco Group e Tapì: sono le aziende venete che hanno vinto la quarta edizione del “Best Managed Companies Award”, premio istituito da Deloitte Private, la soluzione del network Deloitte rivolta alle Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati, ai Private Equity ed alle start-up, con il sostegno di Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), di Confindustria e di Altis, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. (ANSA).