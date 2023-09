L’UE vuole combattere il Bisfenolo A, uno studio preoccupante rileva i livelli nella popolazione

La Commissione europea sta preparando un regolamento per vietare l’uso del bisfenolo A nei materiali a contatto con gli alimenti, compresi la plastica e gli imballaggi rivestiti, come le lattine di conserve.

Emerge del sito della Commissione sulle prossime iniziative legislative. Le nuove regole saranno presentate nei primi mesi del 2024.

Bruxelles ha deciso di preparare il regolamento in seguito al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha ridotto di 20mila volte la dose tollerabile della sostanza chimica. L’Efsa ha espresso preoccupazione per l’esposizione della popolazione Ue tramite la dieta al bisfenolo A, vietato nei biberon dal 2011 ma tuttora utilizzato in moltissimi tipi di contenitori alimentari inclusi quelli riutilizzabili. Anche l’Agenzia Ue per le sostanze chimiche e l’Agenzia Ue per l’Ambiente hanno raccomandato di agire.

Il regolamento conterrà anche norme per evitare di sostituire il bisfenolo A con altre sostanze dello stesso gruppo che si sono dimostrate nocive, e per stabilire deroghe e periodi transitori che possano applicarsi alle imprese.

Nel frattempo dalla Francia viene diffuso uno studio fatto in diversi Paesi europei

Questo giovedì l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) ha presentato i risultati di uno studio relativo al bisfenolo A , il più noto interferente endocrino. E i risultati sono implacabili. Le analisi delle urine effettuate tra il 2014 e il 2020 su 2.756 europei residenti in 11 paesi – Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Islanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Svizzera – mostrano che la sostanza è stata rilevata nel 92% dei partecipanti .

Ancora più preoccupante è il fatto che la soglia oltre la quale il bisfenolo A è considerato pericoloso per la salute umana viene superata in misura significativa in tutti i paesi studiati. In Svizzera i livelli di bisfenolo A rilevati nei partecipanti superano la soglia nel 71% dei casi. In Francia, Lussemburgo e Portogallo il 100% dei casi riguarda il superamento della soglia.





Il rapporto , che si basa su un’iniziativa di biomonitoraggio umano denominata HEM4EU, ricorda quanto il bisfenolo A, ma anche i suoi sostituti S e F , siano diffusi nella vita quotidiana degli europei. La sostanza è “ molto diffusa, nei contenitori alimentari in plastica e metallo, comprese le bottiglie riutilizzabili e i tubi dell’acqua potabile ”, sottolinea l’AEE.

Il bisfenolo A è considerato potenzialmente responsabile di numerose malattie, come il cancro al seno, problemi di infertilità a causa degli squilibri ormonali che provoca, ma anche reazioni allergiche cutanee. Quindi, per l’Agenzia europea dell’ambiente, i risultati del rapporto presentato giovedì “mettono a rischio la salute di milioni di persone” .