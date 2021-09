LONIGO – 1000 nuovi alberi in città

1.000 nuovi alberi da piantare in città e 5mila euro a testa per tre associazioni impegnate nel sociale: è questa la donazione fatta al Comune di Lonigo da Verallia Italia Spa, azienda multinazionale con un importante sito produttivo in territorio leoniceno, tra i leader mondiali di imballaggio in vetro per bevande e prodotti alimentari. Stamattina una cerimonia ne ha celebrato l’avvenuta donazione, alla presenza delle autorità comunali e di alcuni rappresentanti dell’azienda.

“Ringraziamo Verallia per la cospicua donazione – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi – segno di una particolare sensibilità aziendale a tutti gli aspetti della vita sociale locale. I 15mila euro donati sono stati distribuiti equamente a tre associazioni che anche durante la pandemia hanno continuato a garantire i servizi sul nostro territorio: l’Auser, il Centro Aiuto alla Vita e la Perfetta Letizia dei nostri Frati Minori”. L’Auser è un grande sostegno per il trasporto e l’accompagnamento di anziani e disabili. L’associazione in questo periodo di pandemia a Lonigo ha continuato operare ed essere presente nel territorio anche con la consegna di farmaci a domicilio, inoltre hanno raddoppiato e migliorato il servizio di trasporto acquistando altri 2 mezzi attrezzati pertanto adesso sono 4. I vari servizi effettuati sono stati circa 3200. Il Centro Aiuto alla Vita durante la pandemia si è reso molto disponibile, in particolare a sostegno delle ragazze madri che vengono accompagnate e sostenute a portare a termine la gravidanza, ed aiutate economicamente per 18 mesi con un contributo mensile di 160 euro. Gli aiuti alle famiglie in quest’anno sono stati 60: la richiesta di aiuto e sostegno è aumentata molto. La Perfetta Letizia presso il Convento dei Frati Minori di S. Daniele, durante il periodo di pandemia ha continuato ed aumentato vista la richiesta, l’aiuto ai più deboli con la mensa dei poveri dando pasti caldi e distribuendo alimenti. “Una donazione – prosegue l’assessore De Marzi – che dona ossigeno alle associazioni anch’esse provate dagli ultimi due anni di difficoltà e che permetterà loro di operare ancora più efficientemente al servizio dei nostri cittadini”.

L’assessore all’ambiente Alberto Bellieni, aggiunge: “Grazie a Verallia e in collaborazione con BeLeafing abbiamo la possibilità di donare per la piantumazione ben 1.000 nuovi alberi in città: un’operazione dal forte senso ecologico e simbolico, per migliorare l’aria e il clima di Lonigo. Siamo certi che un’operazione del genere sia anche un ottimo modo affinchè il cittadino sia protagonista di una vera e propria campagna di sensibilizzazione in tema di sostenibilità e riqualificazione del territorio”.

Il Sindaco Giacomello afferma: “Verallia ha proposto questa donazione etica e sostenibile al nostro Comune. Noi non possiamo che ringraziare un’azienda che dimostra di essere attenta e partecipe ai problemi che la pandemia, ma in generale il mondo moderno, pone ad amministrazioni e cittadini”.

Luca Bollettino, Direttore HR di Verallia Italia chiosa: “Siamo felici di celebrare questa donazione, essendo fortemente radicati nel territorio da molti decenni. Per questo abbiamo cercato ancora una volta di essere a fianco della comunità e del territorio leonicese, dove molti dei nostri collaboratori vivono. Un aiuto concreto in favore di chi è più fragile, e un contributo all’ambiente in cui viviamo ogni giorno e dobbiamo continuare a preservare”.

Diego Pellizzaro, CEO e fondatore di Beleafing, innovativa start-up che dal 2019 crea e sviluppa progetti di sostenibilità: “Con immenso piacere annunciamo che supportando Verallia ci siamo classificati al primo posto del contest che la Corporate ha creato tra 9 paesi e 17 distaccamenti sparsi nel mondo”

Il progetto consiste in un percorso di integrazione ambientale e territoriale dei siti produttivi, con sviluppo di progetti incentrati su impatti sociali e ambientali positivi: “La prima azione – prosegue Pellizzaro – che sarà messa in campo sarà la donazione dei 1.000 alberi ai cittadini di Lonigo e ai dipendenti dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il processo di forestazione urbana diffusa e partecipata. Sarà quindi possibile prenotare gratuitamente un albero sul sito www.beleafing.com e ritirarlo ad un evento organizzato in collaborazione a Verallia”. Gli step successivi vedranno la riqualificazione in ottica green dell’ingresso dello stabilimento, con rinnovamento della facciata degli uffici con creazioni di pareti verdi e nuova valorizzazione di un’area interna allo stabilimento con la creazione di un frutteto con apposite costruzioni che favoriranno la vita delle api. L’ultima fase del progetto vedrà la riqualificazione di un’area pubblica adiacente allo stabilimento. L’elemento di innovazione sta nella co-progettazione di queste tre aree, attraverso l’applicazione iGreengo sviluppata dalla società Adaptev srl spin-off approvato dall’Università IUAV di Venezia. Ogni persona all’interno dell’azienda avrà la possibilità di partecipare attivamente a tutto il processo di valorizzazione di queste aree. Quindi un progetto dedicato non solo alle persone interne a Verallia ma anche ai cittadini di Lonigo.