“Lo faccio domani”: ecco cosa succede nel cervello di chi procrastina

“Procrastinare” (dal latino pro che significa “avanti”, e crastinus, “il giorno dopo”). E’ la tendenza a rimandare sempre compiti dolorosi a dopo, a domani o a chissà quando. Una naturale propensione che spesso può andare a discapito di chi vi è intorno e generare pesanti conseguenze materiali.

L’opposto è il “precrastinatore”, maniaco del lavoro che vuole portare a termine un’attività il più rapidamente possibile, anche se richiede uno sforzo notevole. Allora come si spiega questo modo di pensare? Cosa succede nel cervello dei procrastinatori? Sono queste le domande a cui ha provato a dare una risposta un team di ricercatori dell’Inserm, del CNRS, della Sorbona e dell’AP-HP, riuniti all’interno dell’Institut du Cerveau di Parigi. Il loro obiettivo: decifrare questo fenomeno ancora sconosciuto (eppure così condiviso da noi mortali) che, secondo uno studio realizzato nel 2019 su YouGov , colpisce più di una persona su due.

Così, nel suo studio pubblicato alla fine del 2022 , il team del neurologo Raphaël Le Bouc, intervistato da Tf1 ha cercato di capire cosa sta succedendo al nostro cervello.

Per fare ciò, 51 partecipanti hanno preso parte a una serie di test durante i quali la loro attività cerebrale è stata registrata mediante risonanza magnetica. Ogni partecipante doveva prima assegnare soggettivamente un valore ai premi (torte, fiori, ecc.) e agli sforzi (memorizzare un numero, fare flessioni, ecc.). Ad esempio, ” per 1 euro, quanti piatti sei disposto a lavare?”

È stato anche chiesto loro di indicare le loro preferenze tra ottenere una piccola ricompensa rapidamente o una grande ricompensa in seguito, nonché tra un piccolo sforzo da fare ora o uno sforzo più grande da fare in seguito. Anche qui Raphaël Le Bouc fa un esempio: ” Scegli raccogliere subito 10 pezzi di stoviglie rotte o avere un mese per raccogliere 19 pezzi? “

La corteccia cingolata anteriore, la regione del cervello interessata

I dati di imaging hanno rivelato l’attivazione al momento della decisione di una regione del cervello chiamata corteccia cingolata anteriore. Una regione che, in effetti, sembra svolgere un ruolo in un’ampia varietà di funzioni cognitive come l’anticipazione della ricompensa, il processo decisionale, l’empatia e l’emozione. “Il ruolo di questa regione è eseguire un calcolo costi-benefici integrando i costi (sforzi) e i benefici (ricompense) associati a ciascuna opzione”.

La particolarità del cervello di un procrastinatore è che calcola più rapidamente i costi dello sforzo in relazione alle ricompense, pensando automaticamente, e senza ragione oggettiva, che uno sforzo sarà necessariamente più facile dopo. In altre parole, il nostro cervello analizzerà prima gli sforzi da compiere prima ancora di conoscere i benefici e i vantaggi del compito da svolgere. “La procrastinazione potrebbe essere specificamente correlata all’impatto della scadenza sulla valutazione dei compiti che richiedono impegno” , specifica nello studio il ricercatore Mathias Pessiglione.

Concretamente, vediamo nell’infografica qui sotto che in un procrastinatore, l’attività rappresentata in giallo diminuisce più velocemente della media quando la scadenza si allontana. Ecco perché lo sforzo gli sembra molto meno doloroso quando immagina di agire in futuro.

Per altri, essere un procrastinatore significa lottare contro la tirannia dell’immediato attraverso l’inerzia: “La procrastinazione è una difesa immunitaria contro una società estremamente dura, un modo positivo di difendersi dall’assalto del mondo contemporaneo” , assicura David d’Equainville, istigatore del Procrastination Day, che si terrà il 25 marzo. L’appuntamento da sogno per i professionisti della procrastinazione per premere il pulsante di pausa.