20 Febbraio 2026 - 11.32

L’EMOZIONE DI MARTA MONTERA, VICENTINA SUL PALCO DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

Elisa Santucci
Ancora vivide negli occhi le emozioni e le immagini dell’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti del grande spettacolo mondiale c’era anche Marta Montera, giovane ballerina di Monteviale (Vicenza), scelta per far parte del corpo di ballo che ha dato vita alle coreografie suggestive trasmesse in diretta in tutto il mondo.

In un’intervista esclusiva con Elisa Santucci, Marta racconta l’emozione unica di essere stata selezionata per un evento di tale portata, sottolineando come questa esperienza abbia rappresentato un importante stimolo sia a livello professionale sia umano, segnando una tappa storica nella sua giovane carriera artistica.

