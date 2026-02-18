ATTUALITA'OVEST VICENTINOVICENZA e PROVINCIA
18 Febbraio 2026 - 15.26

La Valle del Chiampo a Lineapelle con Acque del Chiampo

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Acque del Chiampo con i sindaci della vallata alla Fiera Lineapelle di Milano

La scorsa settimana i vertici di Acque del Chiampo, insieme agli amministratori dei Comuni soci, hanno preso parte alla Fiera Lineapelle di Milano, visitando gli stand delle imprese del territorio appartenenti alla filiera conciaria.

Con il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo e il direttore generale, Andrea Chiorboli, c’erano Filippo Negro (sindaco di Chiampo e vice presidente della Provincia di Vicenza con delega all’Ambiente), Emma Baron (sindaco di Montorso Vicentino), Gabriele Tasso (sindaco di San Pietro Mussolino), Enrico Corato (vice sindaco di Nogarole Vicentino), Andrea Castiello (assessore di Lonigo) e Antonella Mecenero (assessore di Crespadoro).

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

La Valle del Chiampo a Lineapelle con Acque del Chiampo | TViWeb La Valle del Chiampo a Lineapelle con Acque del Chiampo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy