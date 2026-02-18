La Valle del Chiampo a Lineapelle con Acque del Chiampo

Acque del Chiampo con i sindaci della vallata alla Fiera Lineapelle di Milano

La scorsa settimana i vertici di Acque del Chiampo, insieme agli amministratori dei Comuni soci, hanno preso parte alla Fiera Lineapelle di Milano, visitando gli stand delle imprese del territorio appartenenti alla filiera conciaria.

Con il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo e il direttore generale, Andrea Chiorboli, c’erano Filippo Negro (sindaco di Chiampo e vice presidente della Provincia di Vicenza con delega all’Ambiente), Emma Baron (sindaco di Montorso Vicentino), Gabriele Tasso (sindaco di San Pietro Mussolino), Enrico Corato (vice sindaco di Nogarole Vicentino), Andrea Castiello (assessore di Lonigo) e Antonella Mecenero (assessore di Crespadoro).