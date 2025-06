La Polizia di Stato arresta spacciatore con marijuana, hashish e settecento grammi di anfetamine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso della serata di ieri e della mattinata odierna, gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile hanno dato esecuzione, nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e diretta dalla locale Procura della Repubblica, a due decreti di perquisizione personale e domiciliare emessi nei confronti di due soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nello spaccio di stupefacenti, di diverse tipologie, sia in città che in provincia.

L’indagine, avviata in seguito alle recenti e numerose attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti eseguite dalla Polizia di Stato di Vicenza, ha evidenziato, in particolare, la ramificata e lucrosa attività illecita di spaccio di sostanze psicotrope di uno degli indagati.

Infatti, proprio la perquisizione domiciliare eseguita nella scorsa serata presso l’abitazione sita in Dueville di uno dei due indagati, B. A., trentasettenne incensurato, ha portato al rinvenimento e al sequestro di circa centoquarantacinque grammi di marijuana, ventidue grammi di hashih, quasi cinquemila euro in banconote di piccolo taglio, nonché circa settecento grammi di anfetamine/metanfetamine ( c.d. MDMA), oltre a materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle attività, B.A. è stato tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di cui all’art. 73 1°c. D.p.R. 309/90 e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione in questione si è conclusa stamattina con l’esecuzione del decreto di perequazione personale e domiciliare eseguita in Thiene nei confronti dell’altro soggetto indagato e nel corso della quale sono stati acquisiti ulteriori elementi, ritenuti utili allo sviluppo delle indagini, nonché sequestrato materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.