La Lega scende in campo con Rucco

Un impegno che continua. È questo il claim della campagna elettorale, apertasi oggi, venerdì 7 aprile 2023, della Lega Vicenza, che rinnova il suo sostegno al candidato sindaco Francesco Rucco, in corsa per il secondo mandato.

La sezione vicentina del carroccio, che per l’occasione, ha visto riuniti, a partire dalle 10.00, presso la sede di via dell’Oreficeria i diversi esponenti provinciali di partito tra cui consiglieri regionali, membri del direttivo provinciale e cittadino, sindaci, consiglieri e assessori uscenti, scende quindi in campo per ribadire il suo appoggio a Rucco, col quale in questi anni, a seguito di tante delibere e mozioni presentate, ha fatto fronte comune per l’attuazione di un vero e proprio piano di riqualificazione della città, che ha registrato un netto miglioramento della qualità della vita sotto molteplici aspetti: dalla sicurezza all’ambiente.

“Il 14 e 15 maggio la città di Vicenza sarà chiamata al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. La Lega, in questi anni, ha operato sul territorio, nonostante le difficoltà, unita e compatta nel portare avanti, con determinazione e rispetto nei confronti della cittadinanza, i suoi impegni e le sue promesse – ha dichiarato la segretaria della Lega Vicenza, Eva Pranovi ̶ . Ed è con questa determinazione che torniamo in campo, certi di poter dare ancora molto ai vicentini e alla città. Al molto già fatto in questi anni vanno affiancati, infatti, ancora tanti progetti che oggi annunciamo di realizzare in maniera concreta e trasparente, come siamo abituati da sempre a fare. Il nostro è un impegno che continua, al fianco di Francesco Rucco”.

Lega Vicenza ha lanciato anche un hashtag, #missioneComune, che verrà veicolato nel corso della campagna elettorale e che vuole trasmettere agli elettori quello che,

nel messaggio della sezione provinciale, è un unico e condiviso obiettivo: portare avanti l’impegno per il capoluogo della Provincia.

“La lega vicentina e il Gruppo Consiliare ha sempre dimostrato lealtà, rispetto e trasparenza sia con il sindaco che con gli altri gruppi di maggioranza e non ha mai rinunciato al ruolo propositivo nei confronti dell’azione amministrativa ̶ ha incalzato la Pranovi ̶ . La nostra squadra di giunta ha risposto con azioni concrete alle deleghe che le sono state attribuite: lavori pubblici, trasporti, istruzione, edilizia scolastica, politiche giovanili, trasparenza amministrativa e sicurezza, per citarne alcune. E proprio quest’ultima è una tra quelle “particolari” e alla quale abbiamo risposto con concretezza e serietà. Come Gruppo Consiliare ̶ ha proseguito la segretaria della sezione vicentina ̶ abbiamo presentato e perseguito numerose iniziative, come la dotazione di taser alla Polizia locale e l’avvio della fase di addestramento, la semplificazione per la procedura di apertura dei pop-up store con tariffe utenza agevolate per poter ridare linfa al centro storico, con ricadute positive sul tessuto commerciale. Ancora, abbiamo proposto di avviare la progettazione di un impianto sperimentale a idrogeno, in collaborazione con AIM e AGSM, che possa fornire in modo ecosostenibile calore ed energia elettrica e, non ultimo, il grande progetto di riqualificazione di Campo Marzo”.

“Il lavoro fatto è stato tanto ̶ ha concluso Pranovi ̶ , ma ancora molto c’è da fare. C’è una grande sfida da affrontare per la Vicenza di domani, ecco perché scendiamo in campo al fianco di Francesco Rucco, assicurando altri 5 anni di lavoro e risultati concreti”.