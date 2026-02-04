SPORT
4 Febbraio 2026 - 10.10

L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi: tutte le info

REDAZIONE
La società L.R. Vicenza comunica che è attiva la prevendita per la gara L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie Sky Wifi, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, domenica 8 febbraio, alle ore 17:30.

Di seguito i prezzi dei biglietti applicati per assistere alla partita, prevendita esclusa:

Si ricorda che il settore GRADINATA NORD per l’occasione sarà riservato ai tifosi locali

Tribuna Centrale intero: 40,00 €
Tribuna Centrale ridotto*: 35,00 €
Tribuna Centrale ridotto studente: 18,00 €

Distinti intero: 20,00 €
Distinti ridotto*: 16,00 €
Distinti ridotto studente: 12,00 €

Curva Sud intero: 15,00 €
Curva Sud ridotto*: 12,00 €
Curva Sud ridotto studente: 8,00 €

Gradinata Nord intero (riservata ai tifosi locali) : 15,00 €
Gradinata Nord ridotto* (riservata ai tifosi locali): 12,00 €
Gradinata Nord ridotto studente (riservata ai tifosi locali): 8,00 €

Under 10 anni: 5,00 € in ogni settore

Ridotto*: donne, over 65 (nati prima del 31/12/1961), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%


Studente: nati dopo l’01/01/2008 o possessori di Vi University Card (tariffa applicabile solo al CCCB)

Under 10: nati dopo l’01/01/2016

Settore Ospiti

La prevendita sarà attiva sino alle ore 19:00 di sabato 7 febbraio.

Curva Nord Settore B (Spicchio): Intero 15,00 €
Curva Nord Settore B (Spicchio): ridotto donne, over 65 12,00 €
Curva Nord Settore B (Spicchio): ridotto under 18 8,00 €

PUNTI VENDITA:

Di seguito i punti vendita presenti nella provincia di Vicenza, aperti questa settimana:

  • CCCB – STADIO MENTI: 
    – Domenica 8 febbraio dalle ore 14:30

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 18:15 di sabato 8 febbraio.

Vicenza:

Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Thiene Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene

