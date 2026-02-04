L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi: tutte le info
La società L.R. Vicenza comunica che è attiva la prevendita per la gara L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie Sky Wifi, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, domenica 8 febbraio, alle ore 17:30.
Di seguito i prezzi dei biglietti applicati per assistere alla partita, prevendita esclusa:
Si ricorda che il settore GRADINATA NORD per l’occasione sarà riservato ai tifosi locali
Tribuna Centrale intero: 40,00 €
Tribuna Centrale ridotto*: 35,00 €
Tribuna Centrale ridotto studente: 18,00 €
Distinti intero: 20,00 €
Distinti ridotto*: 16,00 €
Distinti ridotto studente: 12,00 €
Curva Sud intero: 15,00 €
Curva Sud ridotto*: 12,00 €
Curva Sud ridotto studente: 8,00 €
Gradinata Nord intero (riservata ai tifosi locali) : 15,00 €
Gradinata Nord ridotto* (riservata ai tifosi locali): 12,00 €
Gradinata Nord ridotto studente (riservata ai tifosi locali): 8,00 €
Under 10 anni: 5,00 € in ogni settore
Ridotto*: donne, over 65 (nati prima del 31/12/1961), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%
Studente: nati dopo l’01/01/2008 o possessori di Vi University Card (tariffa applicabile solo al CCCB)
Under 10: nati dopo l’01/01/2016
Settore Ospiti
La prevendita sarà attiva sino alle ore 19:00 di sabato 7 febbraio.
Curva Nord Settore B (Spicchio): Intero 15,00 €
Curva Nord Settore B (Spicchio): ridotto donne, over 65 12,00 €
Curva Nord Settore B (Spicchio): ridotto under 18 8,00 €
PUNTI VENDITA:
Di seguito i punti vendita presenti nella provincia di Vicenza, aperti questa settimana:
- CCCB – STADIO MENTI:
– Domenica 8 febbraio dalle ore 14:30
• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 18:15 di sabato 8 febbraio.
Vicenza:
Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360
Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6
Bassano del Grappa Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa
Thiene Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene