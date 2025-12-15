Inquinamento a Vicenza: da domani PM10 a livello verde, sospese le limitazioni per il periodo natalizio
Come comunicato da Arpav nella mattinata di oggi, da domani, martedì 16 dicembre 2025, il livello di allerta per il PM10 tornerà al livello verde. Di conseguenza decadono le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti previste dalle misure antismog, in applicazione dell’Accordo di Bacino Padano.
Si ricorda inoltre che, indipendentemente dal livello di inquinamento, le limitazioni sono sospese per il periodo natalizio a partire da oggi, lunedì 15 dicembre, fino al 28 dicembre compreso.
In caso di mantenimento del livello verde o di eventuale passaggio al livello arancione, la sospensione delle limitazioni proseguirà anche dal 29 dicembre al 6 gennaio. Qualora invece in tale periodo venisse raggiunto il livello rosso, le restrizioni alla circolazione torneranno ad essere applicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vicenza.