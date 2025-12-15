AMBIENTEATTUALITA'VICENZA e PROVINCIA
15 Dicembre 2025 - 15.29

Inquinamento a Vicenza: da domani PM10 a livello verde, sospese le limitazioni per il periodo natalizio

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Come comunicato da Arpav nella mattinata di oggi, da domani, martedì 16 dicembre 2025, il livello di allerta per il PM10 tornerà al livello verde. Di conseguenza decadono le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti previste dalle misure antismog, in applicazione dell’Accordo di Bacino Padano.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dal livello di inquinamento, le limitazioni sono sospese per il periodo natalizio a partire da oggi, lunedì 15 dicembre, fino al 28 dicembre compreso.

In caso di mantenimento del livello verde o di eventuale passaggio al livello arancione, la sospensione delle limitazioni proseguirà anche dal 29 dicembre al 6 gennaio. Qualora invece in tale periodo venisse raggiunto il livello rosso, le restrizioni alla circolazione torneranno ad essere applicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vicenza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Inquinamento a Vicenza: da domani PM10 a livello verde, sospese le limitazioni per il periodo natalizio | TViWeb Inquinamento a Vicenza: da domani PM10 a livello verde, sospese le limitazioni per il periodo natalizio | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy