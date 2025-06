Incidente sul lavoro: operaio cade in una buca (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 07.35 I Vigili del fuoco sono intervenuti nella ditta SIG in strada Marosticana per un incidente sul lavoro. Il personale di Prima partenza con un’autopompa e 5 operatori hanno lavorato in supporto al Suem 118 per estrarre da una buca adibita alla manutenzione dei mezzi una persona infortunata. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri e del personale dello S.p.i.s.a.l. l’intervento è terminato alle 08.25 circa.