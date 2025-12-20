ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
20 Dicembre 2025

Incendio nella notte a Valli del Pasubio: in fiamme una legnaia, casa salvata dai vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Valli del Pasubio, dove il 19 dicembre 2025 è divampato un incendio che ha coinvolto una tettoia adibita a deposito privato e legnaia, adiacente a un’abitazione in via Giol. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

Sul posto è intervenuto un massiccio spiegamento di forze da parte del Comando dei vigili del fuoco di Vicenza. Hanno operato squadre di personale permanente e volontario provenienti dai distaccamenti di Schio, Thiene e Recoaro, con l’impiego di 8 automezzi, tra cui mezzi pesanti e moduli pick up antincendio, per un totale di 16 operatori.

La legnaia era completamente avvolta dalle fiamme al momento dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere rapidamente l’incendio e di arginarne la propagazione, salvando la parte abitabile dell’edificio, rimasta solo marginalmente coinvolta.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa due ore. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

