Incendio di Crans-Montana, il proprietario del bar finisce in custodia cautelare: fermato per rischio di fuga

Jacques Moretti, gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, è stato posto in custodia cautelare venerdì 9 gennaio. La decisione è stata presa al termine dell’interrogatorio davanti alla Procura di Sion, capoluogo del Canton Vallese, a causa di un ritenuto “rischio di fuga”. Diversa la posizione della moglie, Jessica Moretti, che è stata invece rilasciata e sottoposta a sorveglianza giudiziaria.

Moretti, 49 anni, e la moglie Jessica, 39 anni, entrambi di nazionalità francese, sono comparsi in Procura poco prima delle 8 del mattino, arrivando mano nella mano e circondati da numerosi giornalisti. Si trattava della loro prima udienza dall’apertura, lo scorso 3 gennaio, dell’inchiesta penale a loro carico per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo.

L’interrogatorio ha riguardato in particolare la loro “situazione personale”, come riferito da una fonte vicina al caso. Al termine dell’audizione, la Procura ha disposto la custodia cautelare per Jacques Moretti, mentre per la moglie sono state applicate misure alternative.

L’indagine mira a chiarire le responsabilità legate al devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del bar Le Constellation, tragedia che ha causato 40 morti, tra cui 20 giovani minatori, e 116 feriti. Il locale non sarebbe stato ispezionato dal 2019, elemento che rientra tra i numerosi interrogativi al centro dell’inchiesta.

Nella stessa giornata di venerdì 9 gennaio, la Svizzera ha osservato un giorno di lutto nazionale. A Martigny, non lontano da Crans-Montana, si è tenuta una cerimonia commemorativa alla presenza di autorità svizzere e internazionali, tra cui il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, il presidente del Canton Vallese Mathias Reynard e il presidente francese Emmanuel Macron. In tutta la regione alpina è stato osservato un minuto di silenzio, accompagnato dal suono delle campane.

Durante la cerimonia, i rappresentanti istituzionali hanno ribadito la necessità che la giustizia faccia piena luce sulle “carenze” e sulle eventuali responsabilità, sottolineando il dovere morale e istituzionale di accertare la verità per le vittime, i feriti e le loro famiglie.