Inaugurato a Pojana Maggiore il nuovo sportello antiviolenza: Lanzarin, “Un presidio per rispondere a un bollettino di guerra”

Pojana Maggiore (VI), 9 maggio 2025 – È stata inaugurata questa mattina, in via Trieste 5, la nuova sede dello sportello antiviolenza di Pojana Maggiore, che andrà ad arricchire la rete regionale dedicata al contrasto alla violenza di genere. All’evento ha partecipato l’assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, insieme a rappresentanti istituzionali dei Comuni dell’area berica, consiglieri regionali, forze dell’ordine, associazioni di categoria e una nutrita rappresentanza dell’associazione “Donna chiama Donna”, che gestirà lo sportello insieme alle sue volontarie.

“Parliamo di un punto di riferimento qualificato, accogliente e funzionale – ha dichiarato l’assessore Lanzarin –. Un presidio di sicurezza che rende ancora più capillare e diffusa la rete del Veneto. Una rete partita dal basso, cresciuta grazie all’impegno del Terzo settore e delle associazioni, e che oggi conta 25 Centri antiviolenza, 39 Case rifugio e 33 sportelli su tutto il territorio regionale”.

L’apertura del nuovo spazio a Pojana Maggiore rappresenta un tassello importante in un sistema che, secondo Lanzarin, deve affrontare quotidianamente una vera e propria emergenza sociale: “I numeri della violenza di genere sono drammatici e in continua crescita: 7.300 i contatti registrati, 3.500 le prese in carico, di cui 1.500 direttamente dai Pronto soccorso. Sostenere queste donne significa offrire riscatto, sicurezza e dignità. Ecco perché è fondamentale investire nella presenza territoriale, nella formazione, nella sensibilizzazione e nel supporto concreto per l’indipendenza abitativa ed economica delle vittime”.

Lo sportello di Pojana Maggiore sarà uno spazio gratuito di ascolto, accoglienza e orientamento per tutte le donne che vivono situazioni di violenza fisica, psicologica, economica o sessuale. Un luogo sicuro in cui ogni donna potrà trovare ascolto e un primo passo verso una nuova vita.