Inaugurata la biblioteca in ospedale al San Bortolo

Il San Bortolo di Vicenza si dota di un innovativo servizio, una “biblioteca in ospedale” a disposizione dei pazienti ricoverati, ma anche degli utenti che devono sottoporsi a trattamenti prolungati in regime ambulatoriale o di day hospital e ai visitatori. Ad inaugurarla, questa mattina, sono stati il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Patrizia Simionato insieme al Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e al presidente della Biblioteca Civica Bertoliana Alberto Galla e ai presidenti dei club Rotary interessati.

Il progetto è stato infatti ideato, realizzato e finanziato dal Club Rotary Vicenza Berici in sinergia con l’Azienda Socio-Sanitaria di Vicenza, l’Amministrazione Comunale e appunto la Biblioteca Bertoliana, che ha fornito materialmente i libri che compongono la biblioteca, e con il contributo del Club Rotary Vicenza e del Club Rotary Vicenza Palladio; l’allestimento e gestione dei corner sarà invece a cura del Club Interact Vicenza Berici.

Composta da circa 400 volumi appartenenti a vari generi letterari, la biblioteca è in realtà una presenza diffusa nell’ospedale, grazie all’allestimento di speciali librerie in diverse aree del San Bortolo: una – contenente prevalentemente volumi per bambini e adolescenti – è stata collocata all’interno del reparto di Chirurgia Pediatrica, un’altra presso il day hospital di Oncologia, un’altra ancora nella sala di attesa in area critica, mentre nell’atrio dell’ingresso principale è stato collocato un corner informativo.

«L’ospedale è un luogo di cura, ma per definizione è anche un luogo di attesa – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Patrizia Simionato -, sia per i pazienti ricoverati sia per i familiari che spesso trascorrono diverse ore al giorno al suo interno. La creazione di questa biblioteca è un modo per dare un valore a questo tempo e conferma ulteriormente il nostro impegno per l’umanizzazione dei luoghi di cura, che significa maggiore confort e accoglienza per pazienti e familiari, ma anche la possibilità di far sì che il loro pensiero non sia focalizzato solo sulla malattia e sulle cure. In questo modo si favorisce anche un atteggiamento positivo che rappresenta esso stesso un ingrediente importante nel processo di guarigione».

«Sono particolarmente felice di partecipare alla presentazione di questa iniziativa – commenta il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – perché, nella sua semplicità, traduce in modo esemplare cosa significhi lavorare in modo costruttivo e concreto per il benessere di una comunità. Il progetto dei corner di libri in ospedale è infatti il frutto di una virtuosa collaborazione tra la consigliera comunale, nonché infermiera, Sara Maran, che ha avuto l’idea, subito spalleggiata da Massimiliano Zaramella, medico ospedaliero e presidente del Consiglio comunale con delega al benessere e alla salute dei cittadini, il Rotary club Vicenza Berici, che l’ha fatta propria e realizzato il layout e le strutture con la collaborazione degli altri Rotary della città, la direzione generale dell’Ulss 8 Berica che ha concesso con entusiasmo gli spazi e infine la biblioteca Bertoliana che si è messa a disposizione con tutta la competenza e la passione del suo personale. Come sindaco non posso che ringraziare gli attori di questo piccolo grande progetto, certo che sarà apprezzato dalle persone di ogni età che frequentano il San Bortolo».

«La biblioteca Bertoliana – aggiunge il presidente Alberto Galla – non poteva farsi sfuggire l’occasione di allargare la presenza di libri dalle proprie sedi centrali e di quartiere a quella ospedaliera, per consentire a tutti di trovare nella lettura momenti di conforto e di sostegno anche in periodi non del tutto felici della propria vita. Infine non vanno dimenticati in questo virtuoso concorso di buone pratiche i giovani ragazzi del club Interact Vicenza Berici, già protagonisti di iniziative in Bertoliana, che di questi corner sono stati gli allestitori materiali, insieme al personale della Biblioteca, e saranno i futuri “gestori” dell’organizzazione dei corner stessi».

«Questo service incarna perfettamente lo spirito e gli obiettivi del Rotary – conclude il presidente del Rotary Club Vicenza Berici Alvise Cappellaro – poiché interviene contemporaneamente in modo benefico in due delle principali aree di azione della nostra associazione, quali la salute e la cultura, facendo rete tra più attori della società civile, senza risolversi in una semplice sovvenzione di denaro, ma coinvolgendo anche le capacità professionali dei singoli soci e l’impegno delle nuove generazioni».