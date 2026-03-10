10 Marzo 2026 - 18.37
Il Metodo Houdini… a teatro
Eugenio Garibaldi, illusionista domestico di rara astuzia, ha escogitato una tecnica infallibile per godersi le sue scappatelle extraconiugali ipnotizzando la moglie Serena come un mago da salotto, per sgattaiolare fuori e rincorrere l’amore (o qualcosa che gli somiglia). Ma come ogni buon trucco di prestigio, basta un piccolo errore – una confessione imprudente, una finestra di troppo, un marito geloso – per mandare tutto all’aria e trasformare una perfetta messinscena in un cataclisma comico!Tra ipnosi, equivoci e piani acrobatici, “Il metodo Houdini” è una girandola di risate sul sottile confine tra verità, bugie e… amore.
Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 alle ore 21.00 al Teatro Spazio Bixio, Vicenza.
BIGLIETTI€ 15 intero | € 12 ridotto (over 65, under 30, allievi di FOR.THE centro di formazione teatrale, FOR.THE. Compagnia teatrale, abbonati Teatro Comunale Città di Vicenza, Arci, Fadac, Delos)
PRENOTAZIONI0444.322525 e info@theama.it – da lun a ven, ore 10 – 13 e 14 – 18392.1670914 – il giorno dello spettacolo, ore 10 – 18 >