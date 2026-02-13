Il M.I.S. di Vicenza inizia la battaglia per la remigrazione: mega striscione appeso a Thiene

È un’azione destinata ad aprire un acceso dibattito politico in città e a scatenare polemiche quella messa in atto nella notte tra giovedì e venerdì a Thiene, dove è comparso uno striscione di grandi dimensioni con la scritta “Remigrazione” sull’edificio dell’ex discoteca “Il Torrino”. Il messaggio, ben visibile in una zona di forte traffico, è stato affisso su uno stabile da anni in stato di abbandono e spesso indicato come simbolo di abusivismo e degrado.

L’iniziativa è riconducibile al Comitato Remigrazione e Riconquista, promotore di una proposta di legge di iniziativa popolare in materia di immigrazione recentemente depositata in Cassazione. Sul progetto si era già registrata tensione politica in occasione della conferenza stampa convocata alla Camera, che – secondo i promotori – sarebbe stata boicottata dall’occupazione della sala da parte di parlamentari della sinistra.

L’azione di Thiene ha preceduto di poche ore l’avvio della raccolta firme a Vicenza a sostegno della proposta di legge sulla “Remigrazione”, in programma per la mattinata di sabato 14 febbraio nella sede del M.I.S. Vicenza, formazione politica aderente alla Rete dei Patrioti e sostenitrice del progetto.

A darne notizia è il portavoce del M.I.S. Vicenza, Gian Luca Deghenghi, che invita i cittadini interessati a recarsi sabato nella sede di Corso San Felice, dalle 10 alle 14.30, per firmare o per ricevere informazioni sull’iniziativa. La raccolta firme, fa sapere il movimento, si svolgerà in contemporanea in numerose città italiane e proseguirà nei prossimi mesi insieme ad altre iniziative legate alla campagna sulla “Remigrazione”.

Secondo quanto comunicato, la soglia delle 50mila firme necessarie sarebbe già stata superata grazie alla modalità digitale in meno di 24 ore dall’avvio, il 30 gennaio scorso, raggiungendo in pochi giorni oltre 100mila adesioni. I promotori sottolineano tuttavia l’importanza di continuare la raccolta per rafforzare la legittimazione popolare della proposta.