Il Lanerossi Vicenza presenta le nuove maglie

Il Lanerossi Vicenza ha presentato le maglie per la stagione 2022-23. Sabato 6 agosto, in occasione dell’amichevole contro il Milan, debutterà la prima maglia dei biancorossi, disegnata e realizzata dal nuovo sponsor tecnico, FILA, azienda storica di abbigliamento sportswear e tempo libero e brand iconico nel mondo dello sport, in collaborazione con l’ufficio stile di Diesel, brand del gruppo OTB, proprietario del club.

Lo stile audace e innovativo che ha sempre contraddistinto le collezioni di FILA, torna dopo oltre vent’anni d’assenza a vestire una squadra di calcio italiana, l’unica in tutta Europa.

La nuova maglia Home della squadra biancorossa mantiene il tradizionale abbinamento delle strisce verticali bianche e rosse. Il pattern grafico è caratterizzato da una trama sottile a zig zag e dalle due sfumature di rosso tono su tono delle bande verticali che rendono l’insieme più elegante e meno impattante come la sottile linea intermedia che divide le strisce bianche. Lo stesso motivo prosegue sulle mezze maniche chiuse da un bordino biancorosso in tessuto più liscio, come gli inserti laterali per rendere l’insieme più dinamico.

La caratteristica principale di questo tessuto, totalmente Made in Italy, composto da poliestere al 78% ed elasthane al 22%, è la texture a zig zag che permette una forte traspirazione e un senso di freschezza per chi pratica sport quotidianamente.

Immancabile sul petto lato cuore la R blu, simbolo storico del Lanerossi che viene ripreso sul lato destro del pantaloncino e sul davanti dei calzettoni; dall’altro lato il logo FILA, entrambi realizzati in silicone con uno speciale effetto embossed. Al centro stampato campeggia il logo Diesel, mentre in basso a destra è stato applicata un’etichetta in argento che certifica il prodotto con la dicitura “Offcial Licensed Product FILA/LR Vicenza”.

La texture del retro maglia mantiene lo stesso tema, interrotto dal quadrato bianco contenente il numero di maglia. Un impercettibile particolare fa la differenza: due piccole R stampate all’interno del numero che richiamano ancora di più quel sapore heritage che accomuna le due realtà centenarie, quella del Club e di FILA. Sempre sul retro trova posto ormai da tempo lo scudetto simbolo della Provincia di Vicenza, volto a sottolineare l’importanza e la vicinanza del club al proprio territorio e ai propri tifosi.

Il colletto a polo viene sostituito dallo scollo a V che alleggerisce la maglia e la rende più confortevole.

Il pantaloncino da gara, total optical white, è realizzato con un tessuto liscio 100% poliestere con inserti rossi a contrasto e i loghi in silicone embossato, mentre le calze da gara sono realizzate con una composizione di filati (95% poliammide e 5% elesthane) studiata per dare morbidezza e elasticità. I due loghi sono tessuti direttamente nella trama.

La maglia Away cambia registro: total black “sporcato” da un inedito gioco di sfumature grigie orizzontali con il logo FILA per esteso in silicone e la tradizionale R in bianco intarsiata in un cerchio rosso. Il retromaglia rimane nero senza sfumature e riporta gli stessi dettagli della maglia casalinga.

Completano la divisa da trasferta il pantaloncino e i calzettoni in total black con gli stessi inserti di bande orizzontali e verticali rosse della versione home.

La stessa dinamica di sfumature a bande orizzontali viene riproposta sulla maglia Third, in versione total white. Si staccano totalmente, invece, il pantaloncino e i calzettoni che vengono proposti in rosso con inserti e dettagli in bianco. Ritorna il logo R in blu.

Le divise del portiere sono distinte da colori fluo importanti: azzurro per la maglia Home, verde per la maglia Away e arancione per la terza maglia. Solo nella Home viene ripreso il tema delle sfumature grigie.

FILA e L.R. Vicenza giocheranno in campo portando con loro i valori e gli obiettivi condivisi, maturati in più di un secolo di storia. Il viaggio appena iniziato, però, avrà un fil rouge, anzi, blanc-rouge, che farà da faro a questa nuova avventura: l’esaltazione dei propri marchi per confermare la propria eccellenza nel Made in Italy sportivo e non solo.

I kit, prodotti e confezionati in Italia, saranno in vendita a partire dal 6 agosto presso il LR Store allo stadio Romeo Menti e dalla prossima settimana online sul sito www.lrvicenza.net.