Il Lanerossi Vicenza ‘entra’ in Basilica: consegnate le chiavi del nuovo negozio biancorosso

La Basilica Palladiana si tinge di biancorosso, ma questa volta non per un gioco di luci: nel primo pomeriggio di oggi il L.R. Vicenza ha ricevuto le chiavi di un locale sfitto all’interno dello storico edificio nel cuore della città. (sotto: le foto)

A consegnarle è stato il sindaco Giacomo Possamai, alla presenza degli assessori Leone Zilio e Sara Baldinato, del direttore generale del club Werner Seeber e di Federico Pesavento in rappresentanza dei tifosi.

«È un’operazione molto importante – ha dichiarato Possamai – perché da un lato ridà vita a una vetrina del centro storico, dall’altro realizza un sogno atteso da anni: avere un negozio del Lanerossi Vicenza in pieno centro». Il sindaco ha spiegato che si tratta di una soluzione immediata dopo la liberazione del locale e ha anticipato che seguiranno due bandi, uno per questo spazio e uno per un altro negozio in piazza Matteotti, a cui la società potrà partecipare.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo sport Leone Zilio: «Era un punto vendita richiesto da tempo da cittadini e turisti. Finalmente i tifosi avranno un riferimento in città per acquistare i prodotti biancorossi».

L’assessore al patrimonio Sara Baldinato ha chiarito che il contratto del precedente concessionario era terminato da poco e che il Comune ha colto l’occasione per valorizzare uno spazio strategico. Anche in questo caso è previsto un bando dopo la fase temporanea.

Per il club, come sottolineato dal direttore generale Werner Seeber, si tratta di «una grande opportunità per uscire dallo stadio e entrare nel cuore della città», rendendo più accessibile il merchandising.

Il locale, di circa 20 metri quadrati, è stato affidato con concessione temporanea fino al 31 agosto. In questo periodo ospiterà uno store dedicato alla squadra, in attesa delle future assegnazioni a lungo termine tramite bando.

Una scelta che punta a valorizzare un luogo simbolo come la Basilica Palladiana e, allo stesso tempo, a rafforzare la presenza del Vicenza nel centro cittadino dopo la recente promozione in Serie B.