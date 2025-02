Il Comune di Brendola vende all’asta quattro lotti edificabili

Il sindaco Beltrame: “Un bando su misura delle giovani famiglie con figli che intendono costruirsi la prima casa”. Sconto del 10 per cento a chi si vincola a non alienare l’immobile per almeno 10 anni. Le offerte vanno presentate entro le ore 12 di venerdì 28 febbraio

Il Comune di Brendola, pone all’asta quattro lotti di terreno edificabili residenziale, nell’ambito del Piano di Lottizzazione denominato “Via Dei Platani – Comparto B”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 06/08/2024.

L’area è collocata in zona pianeggiante, periferica rispetto al centro urbano, in località Pedocchio. Il prezzo a base d’asta di 240 euro per metro quadrato. La superficie di progetto dei quattro lotti è rispettivamente di 421 metri quadrati (euro 101.040,00), 485 metri quadrati (euro 116.400,00), 504 metri quadrati (euro 120.960,00) e 592 metri quadrati (euro 142.080,00).

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 di venerdì 28 febbraio 2025. L’asta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti la busta con documentazione amministrativa e la busta con l’offerta economica, è in programma venerdì 14 marzo alle ore 10 presso il Municipio in seduta pubblica.

Possono partecipare all’asta cittadini, anche residenti fuori Comune, e ditte che sono interessati all’acquisto di uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà a favore di chi ha presentato la migliore offerta in aumento.

Gli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale presieduta dal sindaco Bruno Beltrame con delibera n. 170 del 4 dicembre 2024, vanno incontro alle giovani famiglie con figli che intendono acquistare casa. Il punteggio delle offerte presentate terrà infatti conto dei seguenti parametri: età dell’offerente, numero di figli dell’offerente (nucleo familiare) e prezzo offerto.

Nel caso in cui l’aggiudicatario, in sede di offerta, abbia indicato l’impegno a stipulare un vincolo di non alienazione dell’immobile per cui presenta l’offerta per almeno dieci anni dalla data di acquisto, il prezzo di acquisto offerto verrà ridotto del 10 %.

“Il Comune di Brendola – spiega il sindaco Bruno Beltrame – è proprietario di vari terreni edificabili. Dopo aver sperimentato positivamente nel 2022 la vendita di un lotto direttamente a dei cittadini, abbiamo riproposto la vendita di 4 lotti edificabili aggiungendo delle agevolazioni e punteggi per favorire chi acquista il terreno per costruirsi la prima casa, ma soprattutto per favorire l’insediamento nel nostro territorio di giovani famiglie con figli. Più si è giovani e più figli si hanno, più punteggio si ottiene per aggiudicarsi il lotto. Abbiamo inoltre previsto uno sconto del 10 per cento sul valore offerto – sottolinea Beltrame – per chi si vincola a non vendere il lotto per almeno 10 anni, e quindi vuole costruirsi la sua prima casa a Brendola. Nonostante il periodo non sia dei migliori – conclude – siamo convinti che Brendola sia un bel paese dove investire e “metter su casa”, soprattutto agevolando le giovani coppie con figli”.

Il bando, con le modalità di partecipazione e i requisiti, è pubblicato sul sito web del Comune di Brendola all’indirizzo https://www.comune.brendola.vi.it/novita/avviso-dasta-pubblica-per-lalienazione-di-4-lotti-di-proprieta-comunale/