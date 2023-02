Il Comune di Bassano virtuoso nei tempi di pagamento

Bassano del Grappa si conferma un Comune virtuoso nel pagamento dei propri fornitori. Lo conferma un rapporto sulla tempestività dei pagamenti dell’ente nel corso del 2022 redatto dal servizio “Bilancio, Programmazione e Controllo”.

Nel corso dell’anno appena trascorso sono stati effettuati oltre 8.700 pagamenti relativi a servizi e forniture, per un importo complessivo che ammonta a oltre 20 milioni di euro. L’importo medio dei pagamenti è di 2.324 euro, ma la variabilità è notevole: si va da qualche centesimo fino a pagamenti che superano i 400.000 euro. La gran parte delle liquidazioni è stata eseguita dall’area “Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione civile”, che ha in gestione tutte le utenze comunali, per le quali ha effettuato oltre 5.800 pagamenti.

In merito alle tempistiche, il rapporto rileva l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, costruito partendo dalla differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di pagamento, che, ponderato con gli importi pagati, misura, se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni. Se negativo, invece, indica che l’Amministrazione comunale procede al pagamento delle fatture prima della scadenza delle stesse.

Per quanto riguarda il Comune di Bassano del Grappa, l’indicatore medio tra le varie aree si attesta a -4,1, la media dei giorni di pagamento è di 25,2 giorni, mentre la media dei giorni di anticipo dei pagamenti rispetto alla scadenza è di 5,7.

“La nostra indagine interna – commenta l’assessore al Bilancio, Marco Vidale – fa emergere un dato soddisfacente sulla capacità del nostro Comune di pagare i fornitori in tempi ragionevoli, e in molti casi di saldare i conti anche in anticipo rispetto alle scadenze. Pagare entro 30 giorni significa contribuire al buon funzionamento dell’economia locale e nazionale, oltre che rispettare il lavoro di tutti. Ciò consente al Comune di Bassano del Grappa di presentarsi nel mercato a testa alta, forte di un’ottima reputazione e affidabilità”.