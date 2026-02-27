IL CAMPIONE DAVIDE GHIOTTO RACCONTA A TVIWEB IL SUO ORO OLIMPICO: DALLE ROTELLE AL GHIACCIO, UNA STORIA D’ORO FRA FILOSOFIA E MEDAGLIE

STREET TG
Davide Ghiotto, campione olimpico nel pattinaggio di velocità, si racconta a Tviweb: una carriera straordinaria, una laurea in filosofia e settimane di emozioni indimenticabili durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha conquistato l’oro e ha avuto l’onore di essere portabandiera dell’Italia.

«Settimane incredibili, con emozioni fortissime», ci confida Ghiotto, che oggi sta ritrovando la serenità tra le mura di casa e l’affetto della famiglia. Il pattinatore racconta non solo la gioia dell’oro olimpico, la medaglia più importante della sua carriera, ma anche le difficoltà di una disciplina poco conosciuta in Italia, capace però di catturare sempre più appassionati grazie ai suoi successi.

Partito dal pattinaggio a rotelle, Ghiotto ha iniziato a dedicarsi al ghiaccio una decina di anni fa mentre studiava a Trento, costruendo passo dopo passo una carriera che oggi lo porta a rappresentare l’eccellenza dello sport italiano nel mondo.

