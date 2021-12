Idee regalo sostenibili per un Natale più green

È arrivato dicembre, le feste si avvicinano ed è giunto il momento di iniziare a pensare ai regali di Natale per le persone che ci stanno più a cuore. Il Natale è sempre una buona occasione per fare del bene agli altri, ma anche all’ambiente. Perché dunque non scegliere un regalo utile e allo stesso tempo sostenibile? Accessori pensati per ridurre il nostro impatto, oggetti realizzati con materiali e tessuti naturali, giocattoli senza plastica: i regali sostenibili non mancano. Così come le aziende che sposano una filosofia di produzione green, utilizzando materiali di scarto ed energia pulita per i loro prodotti. Ecco una lista di idee regalo che farà felice anche il pianeta.

Oggetti ecosostenibili per la casa

Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza, anche tra le mura di casa. Sono tanti gli oggetti che potete regalare ad amici e parenti per una casa più sostenibile. Dalla pellicola alimentare in cotone e cera d’api, un’alternativa ecologica alla pellicola di plastica che permette di rispettare l’ambiente e conservare il cibo fresco più a lungo, ai sacchetti in materiale biodegradabile riutilizzabili per riporre gli alimenti in freezer. Per ridurre gli sprechi, è possibile acquistare anche i sacchetti in cotone organico, traspiranti e lavabili, per conservare frutta e verdura. Senza dimenticare le borse in tessuto riutilizzabili per fare la spesa, disponibili in tante colorazioni e fantasie. Il foglio di carta forno in silicone, lavabile e riutilizzabile, è infine un must per chi ama cucinare torte e biscotti. Per gli amanti della cucina, potrebbe essere una buona idea anche un libro di cucina zero waste, per imparare a cucinare con gli scarti o gli avanzi in frigo, o un libro sul giardinaggio, per iniziare a coltivare i propri ortaggi in giardino.

Prodotti green per il benessere

Per ridurre l’impatto ambientale, è possibile sostituire il sapone liquido con saponette solide. Esistono prodotti adatti a tutti i tipi di pelle e per tutti gli utilizzi: shampoo, balsamo, bagnoschiuma, sapone intimo, detergente viso. Non possono mancare poi i dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili e lo spazzolino in bambù, completamente biodegradabili. Anche il rasoio in metallo con lamette intercambiabili è un ottimo regalo per eliminare i rasoi usa e getta.

Tessuti naturali per la salute del corpo e dell’ambiente

Regalare accessori in sughero e bambù o capi di abbigliamento realizzati con tessuti naturali e di scarto diventa una scelta consapevole per la salute degli altri e per la salute dell’ambiente. I tessuti sintetici sono i più economici, ma anche i meno sani per il corpo: il processo per trasformare il poliestere, l’acrilico e l’elastan in fibre da indossare è chimico, così come sono chimici i colori utilizzati per tingere questi materiali.

Giochi senza sprechi

Non esiste solo la plastica: sono tanti i giochi realizzati in materiali più sostenibili, come mais, legno certificato FSC e bambù, che possono divertire i più piccoli. Forse non tutti sanno che anche la canna da zucchero permette di realizzare giocattoli durevoli e sostenibili, se combinata con la bioplastica vegetale. Tra sostanze tossiche e materiali di difficile smaltimento, molto spesso i giochi più conosciuti possono diventare un pericolo per bambini e ambiente.