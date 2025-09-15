SPORT
15 Settembre 2025 - 10.36

I convocati di Cittadella-L.R. Vicenza di stasera

REDAZIONE
In vista della partita Cittadella-L.R. Vicenza, incontro valido per la quarta giornata di Serie C Sky Wifi in programma oggi lunedì 15 settembre alle ore 20:30 allo stadio Tombolato, sono stati convocati i seguenti calciatori:

Portieri

Basso, Gagno, Massolo

Difensori

Benassai, Costa, Cuomo, Fantoni, Golin, Leverbe, Sandon, Vescovi

Centrocampisti

Caferri, Carraro, Cavion, Cester, Pellizzari, Rada, Talarico, Tribuzzi, Vitale

Attaccanti

Alessio, Capello, Morra, Rauti, Stückler

