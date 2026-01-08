Gelo invernale: i consigli di Viacqua per proteggere contatori e impianti, dopo le segnalazioni degli utenti

Il calo drastico delle temperature negli ultimi giorni ha fatto registrare già decine segnalazioni dagli utenti

Viste le previsioni meteorologiche e l’abbassamento delle temperature, Viacqua invita gli utenti ad adottare misure precauzionali di cura del proprio contatore dell’acqua, soprattutto quando questi sono collocati all’esterno delle abitazioni, in locali non isolati o non riscaldati, oppure in abitazioni poco utilizzate.

Negli ultimi giorni sono già decine le chiamate arrivate al servizio clienti provenienti in particolare dai comuni serviti nell’area più a nord.

Viacqua consiglia di proteggere in particolare i dispositivi con materiali isolanti, come polistirolo o poliuretano espanso, sconsigliando invece l’uso di fiamme libere, apparecchi elettrici o acqua bollente per sghiacciare il contatore, tutte soluzioni che potrebbero danneggiare la componentistica.

Se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, nell’impossibilità di adottare le precauzioni indicate è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua.

Se i contatori si trovano invece in fabbricati disabitati è consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.

Si ricorda che i clienti sono responsabili della corretta custodia del contatore e, in caso di rotture o danni, sono invitati a dare immediata comunicazione telefonando al numero verde del pronto intervento 800 991522, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.