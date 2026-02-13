Finta auto da 20mila euro e sms della “banca”: tre denunciati per truffa tra Schio e Torrebelvicino

Prosegue l’attività di contrasto alle truffe telefoniche e telematiche da parte dei reparti della Compagnia Carabinieri di Schio. I militari delle Stazioni di Valli del Pasubio e Schio hanno concluso due distinte indagini che hanno portato al deferimento in stato di libertà di tre persone, ritenute responsabili di episodi avvenuti a Torrebelvicino e Schio.

Torrebelvicino: la finta compravendita di un’auto

A conclusione di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio hanno denunciato per truffa in concorso due uomini residenti in Lombardia: un 19enne di Magenta e un 38enne di Cesano Maderno.

L’indagine è partita dalla denuncia di un 20enne del posto che, intenzionato ad acquistare un’autovettura tramite una nota piattaforma di e-commerce, aveva avviato una trattativa con i due presunti venditori. Dopo aver versato la somma di 20.680 euro, il giovane si è però trovato senza auto e senza più interlocutori: i truffatori hanno infatti fatto perdere le proprie tracce, risultando irreperibili.

Schio: il finto allarme bancario via sms

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Schio hanno denunciato un 20enne di Afragola per truffa e sostituzione di persona.

In questo caso il raggiro è stato messo in atto con la tecnica dello “SMS spoofing”. Il malvivente ha inviato un messaggio a un 76enne di Schio, seguito da una telefonata in cui si è spacciato per un operatore bancario. Facendo leva sulla paura di una presunta frode in corso sul conto corrente, ha convinto l’anziano a mettere in “sicurezza” i propri risparmi eseguendo un bonifico di 4.600 euro verso un conto indicato dallo stesso truffatore.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire ai presunti responsabili, denunciati all’autorità giudiziaria. L’attività di contrasto ai reati di truffa, sempre più diffusi attraverso piattaforme online e canali telefonici, prosegue su tutto il territorio.