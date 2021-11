Fermi i voli dal Sudafrica: due rugbisti vicentini bloccati in albergo

Due giocatori di rugby vicentini, Jacopo Trulla e Andrea Zambonin, entrambi ventunenni, sono bloccati in Sudafrica a causa della nuova variante del virus, la Omicron, assieme al resto della squadra, le Zebre Parma. Oggi sarebbero dovuti scendere in campo contro i DHL Stormers e sabato contro i Cell C Sharks, in due partite valide per lo United Rugby Championship, ma le partite ora sono state rinviate.

La squadra era partita mercoledì ma al momento i giocatori sono bloccati in albergo. Potrebbero partire oggi o dover aspettare fino al primo dicembre; nella peggiore delle ipotesi tra due settimane. Uno dei due, oltretutto, era stato già colpito dal Covid lo scorso giugno.