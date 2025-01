Sei Nazioni Under 20, Zaia: “Il Veneto, cuore pulsante del rugby italiano, vi dà il benvenuto”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“Benvenuti in Veneto, terra di tradizione, passione e orgoglio rugbistico! Siamo felici e profondamente onorati di accogliere i giovani azzurri dell’Italia Under 20 e le grandi nazionali europee che parteciperanno al Sei Nazioni. Qui, nel cuore pulsante del rugby italiano, troverete una comunità pronta a sostenervi con calore e ammirazione, celebrando insieme i valori più autentici di questo straordinario sport”.Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dà il benvenuto agli atleti e ai tanti appassionati che si ritroveranno allo stadio di Monigo, a Treviso, per il prestigioso torneo internazionale.“Il rugby è molto più di un gioco: è rispetto, spirito di squadra, impegno e solidarietà, principi che il Veneto condivide e custodisce con orgoglio – aggiunge Zaia –. Il ritorno del Sei Nazioni Under 20 a Treviso è un riconoscimento alla storia e alla tradizione che questa terra ha scritto nel panorama rugbistico italiano”.Il Presidente ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento speciale: “Un grazie di cuore al Presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, e a tutti coloro che, con dedizione e passione, hanno lavorato per rendere possibile questo evento. La loro competenza e il loro impegno dimostrano ancora una volta che il rugby non è solo uno sport, ma una grande famiglia che si unisce per superare ogni sfida”.Zaia ha poi concluso con un pensiero rivolto agli atleti e al pubblico: “Sono certo che il calore della nostra gente e l’energia dello stadio di Monigo sapranno regalarvi emozioni uniche. A nome di tutta la comunità veneta, un sincero in bocca al lupo ai nostri giovani azzurri e un caloroso benvenuto a tutte le squadre. Il Veneto è pronto a vivere e celebrare il grande rugby”.