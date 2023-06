Vicenza festeggia i suoi campioni del Rugby in serie A

La Rangers Rugby Vicenza, in occasione della conquista del titolo di Campione d’Italia di serie A con la promozione nel massimo campionato italiano di rugby, organizza per sabato 10 giugno, a partire dalle 17, una sfilata nel centro cittadino per festeggiare lo storico risultato.



Da Campo Marzo, dove è previsto il ritrovo in piazza Esedra, il corteo partirà in direzione corso Palladio.



A Palazzo Trissino la prima squadra della Rangers Rugby Vicenza sarà accolta nella Sala degli Stucchi dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai che, per l’occasione, ha voluto invitare il predecessore Francesco Rucco. Un gesto che riconosce l’importanza del supporto dato dal Comune negli anni alla crescita di questa disciplina sportiva.



Saranno presenti tutti gli atleti biancorossi della società presieduta da Augusto Fantelli: dalla prima squadra di capitan Pietro Piantella ai piccoli del minirugby, oltre allo staff, le famiglie e tutti gli appassionati e supporter che vorranno aggregarsi, vestendo i colori del rugby biancorosso.



“Un risultato straordinario per una società che è un fiore all’occhiello per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – e che è riuscita a portare il rugby a livelli inaspettati con il traguardo della massima serie e le centinaia di iscritti che oggi popolano i campi cittadini. Il Comune ha saputo sostenere questo sport negli anni, e per questo ho voluto invitare il mio predecessore, Francesco Rucco. I nostri complimenti vanno ai Rangers Rugby Vicenza per la tenacia e la caparbietà che da quasi 50 anni li contraddistinguono insieme con i valori del sacrificio, della lealtà, del rispetto e dell’altruismo che riescono a dimostrare”.

Rangers Rugby Vicenza

La società biancorossa, fondata nel 1974 e prossima al cinquantesimo di attività, è sostenuta da quasi vent’anni dal Gruppo Battistolli, il cui titolare è Luigi Battistolli, vicepresidente e mecenate vicentino, rappresenterà a partire da ottobre 2024 la Città del Palladio e tutta la Provincia berica nell’Eccellenza ovale italiana.



Da anni la Rangers Rugby Vicenza collabora con altre società della provincia quali Aries Rugby, Rugby Thiene, Valchiampo Rugby e Rugby Alto Vicentino con l’obiettivo di promuovere e diffondere il rugby di base e migliorare il livello tecnico delle formazioni giovanili e seniores.