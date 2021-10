Fenomeno padel, inaugurato a Montorso Vicentino un nuovo impianto indoor

Inaugurato a Montorso Vicentino il primo impianto sportivo indoor del Vicentino dedicato esclusivamente al padel. Situato in un capannone in via dell’Artigianato, è stato realizzato dall’Hangar84 Padel Club. Un progetto accolto fin da subito con grande interesse da parte dell’Amministrazione comunale, con il Sindaco Diego Zaffari parte attiva nel percorso di attivazione dell’impianto, che offre ai principianti e agli appassionati due campi, cui presto se ne aggiungerà un terzo, e un punto ristoro.

I campi sono stati inaugurati dal vicesindaco Annalisa Zordan e dall’assessore allo sport Mirco Roncolato. Presenti i soci di Hangar84 Laura e Andrea Gabriele Stanghellini e l’ex calciatore di serie A Dario Marcolin, rapito da questo sport come molti altri suoi ex colleghi.

“Siamo onorati di avere a Montorso un impianto di questo genere, dedicato ad uno sport in fortissima espansione – afferma il vicesindaco Annalisa Zordan -. Auspichiamo che diventi anche un centro di aggregazione per i più giovani, all’insegna del sano divertimento”.

E tra i progetti della società c’è appunto quello di creare una scuola di padel per i bambini, da affiancare ai corsi per i più grandi e all’accesso libero ai campi per chi vuole giocare in compagnia.

“Questo impianto – sottolinea l’assessore allo sport Mirco Roncolato – arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva del nostro paese, ma sono convinto che attirerà appassionati anche dai paesi limitrofi e non solo. Grazie quindi alla società che ha deciso di investire a Montorso”.