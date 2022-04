A LONIGO TORNA LA STRAPALLADIO

Torna a Lonigo la Strapalladio, l’ottava edizione della marcia non competitiva che unisce “cultura, gastronomia, musica e sport”. La marcia, competizione ormai considerata la “regina dei Colli Berici”, è un’iniziativa realizzata dall’associazione Strapalladio con le altre associazioni del territorio e vede il Comune di Lonigo come co-organizzatore. L’evento gode anche del patrocinio della Regione Veneto. Servizio di Elisa Santucci.

La classica camminata enogastronomia sui colli leoniceni torna con i classici percorsi di 6,12 e 21 chilometri adatti a tutti, con partenza dal Parco Ippodromo di via Roma: “La Strapalladio non è solo un evento sportivo ma un appuntamento per ritrovarsi e ritrovarci, riscoprendo insieme la bellezza del nostro territorio – commenta l’assessore allo sport Andrea Castiello – ed è per questo che per la nostra comunità è un appuntamento diventato ormai un classico”. “Il valore aggiunto della Strapalladio è proprio questo – commenta il sindaco Pierluigi Giacomello – il connubio tra la voglia di stare assieme, lo sport e la socialità con le bellezze dei nostri colli, delle ville, dei parchi. In particolare in un giorno di festa come il 1° maggio, vogliamo festeggiare con questa manifestazione e la voglia di divertirsi insieme che porta con sé”.

La partenza è libera, dalle 7.30 alle 9.30, con gli itinerari percorribili fino alle 13.30. Sono previsti vari ristori lungo i tracciati (1 per km. 6 – 2 per km. 12 – 3 per km. 20 + 1 nel finale).

I percorsi, come sempre, sono adatti anche a passeggini e animali domestici.

La chiusura delle iscrizioni per i gruppi è fissata nel venerdì sera antecedente la manifestazione tramite mail: info@strapalladio.it o contattando i numeri 360584595/3334796989 o presso la Lavanderia Peruzzi di via Porta.

Per i singoli partecipanti, invece, l’iscrizione può avvenire fino all’orario della partenza della mattina stessa presso il Parco Ippodromo. Quest’anno ci sarà anche un’ulteriore novità, in collaborazione con la GS Leonicena e l’AC Lonigo: sabato 30 aprile ci sarà la prima Strapalladio Kids, per bambini e ragazzi, in piazza Garibaldi. Qui, bimbi e giovani potranno divertirsi con animazioni ed esercizi fisici sotto la supervisione dei tecnici della Gs Leonicena, una novità per divertirsi e fare sport, aperta a tutti.