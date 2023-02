Sondaggio SWG sul voto a Vicenza: gli elettori promuovono Rucco (tutti i dati)

Un sondaggio pre-elettorale commissionato a SWG dalla Lega sul Comune di Vicenza che andrà a breve a elezioni misura per la prima volta le intenzioni degli elettori. Il risultato promuove di fatto l’operato del sindaco Rucco e lo indica, al momento, come favorito nella corsa a sindaco (vedi tabelle dopo il testo).

“Il 71% dei cittadini vicentini promuove il lavoro fatto in questi ultimi 5 anni dal Sindaco Rucco -recita il comunicato della Lega – e dalla sua Amministrazione di cambiamento e rilancio della città. E’ il primo dei dati molto significativi che emergono dalla ricerca di opinione realizzata da SWG per la Lega sulla città di Vicenza tra il 19 e il 25 gennaio. Meno del 30% dei vicentini invece non è favorevole all’operato di Rucco e della sua attuale squadra. E il dato ulteriormente indicativo è che questo giudizio sia esattamente identico tra il Sindaco Rucco e i suoi Assessori, a dimostrazione di una perfetta identità e unitarietà sia della squadra che dell’intera maggioranza. E ancora molto chiara anche la decisa prevalenza dei giudizi positivi per il Sindaco Rucco e per l’Amministrazione tra gli elettori dei candidati diversi da Rucco e dal candidato del PD. E la medesima positività si ritrova tra gli elettori indecisi su cosa votare.

Questo giudizio così nettamente positivo in città su questi 5 anni di lavoro del Sindaco e del centrodestra si ritrova con chiarezza nelle intenzioni di voto che indicano al primo turno un’ampia distanza tra il candidato civico e di centrodestra Rucco e il candidato del PD fino a poter anche ipotizzare una possibile vittoria al primo turno del centrodestra, con un 51% contro un 34%. E all’eventuale ballottaggio con qualsiasi alleanza possibile rispetto al terzo polo la vittoria oggi nelle intenzioni di voto dei vicentini sarebbe molto larga per Rucco e per il centrodestra civico che guida, con il 57% nel caso il terzo polo si alleasse con il candidato del PD e della sinistra e con il 62% nell’ipotesi di una alleanza invece del terzo polo con Rucco. Un segnale di cosa preferirebbero chiaramente gli elettori del terzo polo, a prescindere dalle scelte che potrebbero essere imposte da Roma.

“Vicenza rappresenta un simbolo della buona amministrazione del centrodestra in una grande città, in Veneto e in Italia”, commenta il Segretario Regionale della Lega, l’On. Alberto Stefani, “e Francesco Rucco e tutta la sua attuale squadra hanno moltissimi meriti sia nella capacità straordinaria di gestire tutte le difficoltà della pandemia sia di guidare la città nella sua ripartenza. Dopo anni di immobilismo del PD con le stesse identiche persone che oggi lo rappresentano in questa campagna elettorale, i vicentini prima hanno mandato a casa quella amministrazione 5 anni fa e adesso ci dicono ad alta voce per le strade e anche nelle interviste della ricerca di SWG che vogliono andare avanti e continuare il lavoro di rilancio con Rucco e con il centrodestra e il civismo che lui rappresenta in modo magistrale. Parliamo di un Sindaco e di una Giunta che hanno il consenso di più di 2 vicentini su 3 che è oggi in questa fase di incertezze e di stanchezza per la politica davvero un dato eccezionale e figlio di un lavoro fatto e di un modo di stare vicini ai cittadini popolare e competente. E del resto altrettanto eccezionale è oggi la propensione al voto sia al primo turno che al ballottaggio dei cittadini che sono decisamente favorevoli ad una rielezione di Francesco Rucco e ad un lavoro di squadra del centrodestra civico di Vicenza in sinergia con la Regione Veneto e con il Governo. 51%, 57% o 62% sono numeri di intenzioni di voto per chi ha saputo e sa ogni giorno lavorare al fianco dei vicentini e non chiuso nel Palazzo. Numeri che battono alla grande anche le tattiche da Risiko che da Roma e dalle segreterie di alcuni partiti sembrano poter anche imporre attraverso alleanze che in questa ricerca i vicentini dimostrano innaturali. Detto questo sappiamo benissimo noi della Lega e tutti noi sia nei partiti del centrodestra che tra i civici con Francesco Rucco che i sondaggi fotografano oggi un futuro che dobbiamo costruire voto per voto e parlando con tutte le donne e gli uomini di Vicenza nei prossimi mesi. E lo faremo, al fianco di un grande Sindaco amato dai suoi cittadini, Francesco Rucco.”