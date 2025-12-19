Elezioni Arzignano: Fratelli d’Italia lancia la sfida programmatica. Giovine: “Centrodestra unito e apertura al civismo per una nuova visione della Città del Grifo”

VICENZA, 19 Dicembre 2025 – In vista della prossima tornata elettorale che vedrà i cittadini di Arzignano chiamati alle urne tra pochi mesi, Fratelli d’Italia interviene con una proposta chiara e strutturata. Il Coordinatore Provinciale del partito annuncia l’avvio di una fase di ascolto e progettazione.

“Arzignano è un fulcro vitale dell’economia e della cultura della nostra provincia, e merita una guida che sia all’altezza delle sfide future. Gli avvenimenti che hanno portato alla caduta dell’amministrazione devono farci riflettere tutti, senza alcuna distinzione. Il nostro elettorato pretende un centrodestra unito che garantisca stabilità e soluzioni per il territorio. Non possiamo permetterci di prestare il fianco a strumentalizzazioni o peggio lasciare spazio ad una sinistra sempre pronta a sfruttare divisioni all’interno della nostra coalizione per arrivare al governo delle città, depauperandole. Per questo va avviato da subito un tavolo programmatico permanente che abbia l’obiettivo di fissare le priorità dell’agenda amministrativa della Città del Grifo.”

Un Centrodestra Unito e Vincente.

Fratelli d’Italia ribadisce che la base di partenza imprescindibile è la compattezza della coalizione. “Il centrodestra unito è una formula che non solo funziona, ma che ha dimostrato tutta la sua forza e la sua sintonia con il sentimento popolare nelle ultime elezioni regionali. È da quella solidità, da quel modello di buon governo, che dobbiamo ripartire per offrire ad Arzignano una visione di lungo periodo.”

Apertura alle Liste Civiche e alle Buone Idee.

Tuttavia, il partito di Giorgia Meloni guarda oltre i perimetri tradizionali, riconoscendo il valore del fermento locale. “Siamo pronti e aperti alla collaborazione con le liste civiche e le realtà del territorio. Siamo consapevoli che per l’evoluzione di Arzignano si possano stringere ottime alleanze basate su buone idee. Non ci interessano i cartelli elettorali fini a se stessi, ma i progetti concreti che mettano al centro lo sviluppo industriale, la sicurezza e il benessere delle famiglie.”

Il Momento del Lavoro e della Squadra.

Giovine conclude con un richiamo alla responsabilità: “Adesso non è il tempo delle corse in avanti, ma quello dello studio. È il momento di analizzare i bisogni della città, fissare nuovi obiettivi ambiziosi e costruire una squadra competente e coesa. Arzignano non ha bisogno di ordinaria amministrazione, ma di una nuova stagione di crescita.”