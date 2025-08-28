ALTO VICENTINOCRONACA
28 Agosto 2025 - 12.59

Dueville, colpito da arresto cardiaco: salvato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri con il defibrillatore

REDAZIONE
Momenti di paura a Dueville nel pomeriggio di mercoledì 27 agosto, quando un uomo di 57 anni del posto è stato colpito da un arresto cardiaco a poca distanza dalla caserma dei Carabinieri.

Intorno alle 15.30 al centralino della Tenenza è giunta una chiamata dal SUEM, che ha segnalato l’urgenza dell’utilizzo di un defibrillatore in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari. L’intervento dei militari, trovandosi a meno di 200 metri dal luogo dell’emergenza, è risultato decisivo.

Il comandante della Tenenza e un carabiniere si sono precipitati all’indirizzo indicato, trovando l’uomo privo di conoscenza a terra, mentre il fratello, guidato al telefono dagli operatori del 118, stava tentando le manovre di rianimazione.

I due militari hanno immediatamente messo in atto le procedure di primo soccorso BLS-D, utilizzando il defibrillatore in dotazione e praticando le manovre salvavita fino all’arrivo dell’équipe sanitaria.

Un’ora dopo, la centrale operativa del SUEM ha richiamato la caserma per informare che, anche grazie al pronto intervento dei Carabinieri e all’utilizzo del DAE, il cuore del 57enne era tornato a battere.

L’uomo è stato quindi affidato alle cure specialistiche dei sanitari e trasferito in ospedale.

