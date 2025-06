ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ROSSODISERA a Brendola e CINEMA AL CASTELLO a Montecchio Maggiore uniscono le forze per dare vita a un’unica, grande rassegna estiva. Due location tra le più affascinanti della provincia vicentina ospiteranno serate di cinema all’aperto, per un cartellone condiviso ricco di titoli e atmosfere da non perdere.