Due operai rimangono bloccati a 10 mt di altezza al Castello di Giulietta

Due operai, oggi pomeriggio, sono rimasti bloccati a oltre 10 metri di altezza su una piattaforma aerea in avaria, al castello di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore. A portarli in salvo ci hanno pensato i vigili del fuoco, intervenuti con l’autoscala. I due lavoratori stavano eseguendo la manutenzione del torrione, quando la piattaforma aerea a causa di un guasto è rimasta bloccata senza permettere nessuna manovra alle due persone. I vigili del fuoco intervenuti alle 15:00 da Vicenza con due squadre, hanno affiancato con il cestello dell’autoscala la piattaforma e trasbordato i due tecnici uno per volta portandoli a terra. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.