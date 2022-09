Disinfestazione a Villaverla e Novoledo per due casi di West Nile Virus

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 7 Pedemontana, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha disposto una disinfestazione straordinaria per le larve di zanzara in un’area dei centri abitati di Villaverla e Novoledo.

Il provvedimento è stato preso sulla base dello specifico protocollo regionale di prevenzione, dopo che è stata diagnosticata l’infezione da West Nile su due pazienti residenti entrambi nella stessa zona.

La disinfestazione sarà effettuata martedì 13 settembre, in quanto il maltempo di questi giorni renderebbe inefficace un intervento anticipato, e riguarderà le aree pubbliche e private nei pressi delle residenze dei pazienti infettati, che attualmente sono entrambi ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Santorso.

«L’estate si avvia alla conclusione ma continuiamo a tenere alta l’attenzione anche sul fronte dei contagi da West Nile – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – sebbene il nostro territorio abbia mantenuto un’incidenza molto più bassa rispetto ad altre aree. Ancora una volta voglio evidenziare la prontezza e la professionalità degli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, così come l’importanza della collaborazione con l’Amministrazione Comunale per garantire la necessaria tempestività di intervento».

Il SISP ricorda che sul sito dell’ULSS 7 Pedemontana è pubblicato un vademecum con una serie di informazioni e consigli utili per la popolazione sulla prevenzione del contagio da West Nile, sia attraverso una serie di precauzioni individuali (come l’utilizzo di repellenti e privilegiare abiti lunghi e chiari) sia di tipo ambientale (effettuare i trattamenti antilarvali nei tombini, evirate i ristagni di acqua, applicare le zanzariere alle finestre).